3 مفاجآت من الأهلي تصدم الشباب

المواطن - محمد سمعه

بدأ السويسري كريستيان جروس المدير الفني للنادي الأهلي في إعداد مفاجأته الثلاث، استعدادًا لمواجهة الشباب غدًا السبت بالجولة الثالثة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقالت تقارير إخبارية إن كريستيان جروس سيُجهز اللاعبين ” السوري عمر السومة، محمد خبراني، الجزائري يوسف بلايلي” للاعتماد عليهم بشكل أساسي أمام الشباب من أجل ضمان تحقيق النقاط الثلاث.

ويرغب الأهلي في الفوز للوصول إلى النقطة رقم 26 ومشاركة النصر في صدارة الدوري، في حال لم ينجح النصر في الفوز على الفيحاء.

من ناحية أخرى، يبدو أن الخطأ الإداري، الذي ارتكبه أحمد الصائغ رئيس النادي الأهلي قد يُعجل برحيله من رئاسة النادي بالفترة المقبلة.

وكان الإعلامي عبدالرحمن الحميدي مقدم برنامج ” الديوانية” على القنوات الرياضية السعودية قال إن هيئة الرياضة وجهت إنذارًا لأحمد الصائغ رئيس الأهلي بعد ثبوت ارتكابه مخالفة إدارية لا تتماشى مع نصوص لائحة الأندية الموجودة لدى هيئة الرياضة.

وتنص لائحة الأندية على منع رئيس النادي من التوقيع على تعاقده مع أي لاعب وهو ما لم يفعله الصائغ حيث وقع على صفقات الراقي الجديدة للموسم الحالي متجاوزًا تخصص المدير التنفيذي للنادي الذي من حقه هو فقط التوقيع على الصفقات الجديدة للفريق.

ووجه مجلس إدارة النادي الأهلي الدعوة لجميع أعضاء الجمعية العمومية بالنادي لحضور الاجتماع غير العادي، يوم الاثنين المقبل، في قاعة الأمير بدر بن فهد بن سعد بمقر النادي.

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