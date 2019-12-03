المواطن - متابعة

تتسبب بطارية الهاتف الذكي لأغلب المستخدمين بإزعاج دائم، وفيما يلي 3 نصائح مهمة حتى لا تدمر بطارية هاتفك:

1- شحن الهاتف ليلًا:

قال دومينيك شولت، مدير شركة Batterie Ingenieure الألمانية: إن شحن الهاتف الذكي خلال الليل وعدم فصله عن الشحن بعد أن يصل إلى 100%، يقلل من إنتاجية البطارية.

وتابع أن إنتاجية بطارية الهاتف الذكي، تقل بشكل أبطأ عند مستوى شحن يبلغ 30- 5%، ناصحًا بأن يتم شحن الهواتف الذكية في الصباح؛ حتى لا يتم نسيانها في الشاحن.

وبحسب مجلة بيزنس إنسايدر، فإن جميع بطاريات الليثيوم أيون لها عمر افتراضي؛ بسبب التغيرات في التركيب الكيميائي؛ وبالتالي لها فترة خدمة محدودة.

وفي وقت سابق، أبلغ رئيس الموقع التكنولوجي Hi- Tech Mail.ru، دميتري ريابين، سبوتنيك عربي، بأن شحن الهاتف الذكي بنسبة 100% أو تفريغ البطارية بالكامل حتى تصل 0%، كلاهما يقللان من عمر البطارية.

2- الطقس السيئ:

تعريض الهاتف الذكي لدرجات الحرارة العالية، كوضعه بالقرب من مصدر للحرارة، أو استخدامه بين درجات حرارة 32 درجة فهرنهايت و95 درجة فهرنهايت، يتسبب في تدمير بطارية الهاتف.

3- استخدام الهاتف أثناء الشحن:

يؤدي ذلك إلى الكثير من المشاكل، منها ارتفاع حرارة الجهاز وظهور نسبة الشحن الوهمي، كذلك لابد من إغلاق الواي فاي والبلوتوث والـ NFC، كما يفضل تركه على وضع الطيران.

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