3 وديات تُجهز الأخضر لكأس آسيا

المواطن - مروة نبيل

كشف مدير المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، نايف القاضي، سبب إقامة معسكر مبكر للأخضر في ماليزيا، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس آسيا 2020.

ويُقيم الأخضر معسكرًا في ماليزيا ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة، من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند، المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”

وقال القاضي: “فارق التوقيت ما بين السعودية وتايلاند جعلنا نتجه إلى خوض معسكر مبكر في ماليزيا قبل البطولة الآسيوية المؤهلة إلى الأولمبياد، والمدرب أراد الوقوف على جاهزية اللاعبين، خاصة أنهم لا يشاركون مع الأندية في الدوري”.

وتابع مدير الأخضر الأولمبي تصريحاته لبرنامج “في المرمى”، قائلًا: “اللاعبون بحاجة إلى خوض مباريات عديدة قبل البطولة، والجميع عازم على تحقيق الهدف المنشود”.

وأضاف: “لا توجد مشاكل مع الأندية والجميع تجاوب معنا، ولدينا 3 مباريات ودية ضد الأردن وكوريا الجنوبية في 27 و31 ديسمبر في ماليزيا، والثالثة أمام تايلاند في تايلاند بتاريخ 3 يناير”.

واختتم القاضي تصريحاته التلفزيونية قائلًا: “مجموعتنا تعتبر الأقوى، والمدرب تابع جميع المنتخبات منذ سحب القرعة للوقوف على نقاط القوة والضعف”.

يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يتواجد في المجموعة الثانية بمنافسات بطولة كأس آسيا، التي ستُقام في تايلاند شهر يناير المقبل، بجانب منتخبات سوريا وقطر واليابان.

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