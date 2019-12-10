32 #وظيفة شاغرة بمستشفيات القوات المسلحة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة، ومستشفى القوات المسلحة بالجنوب، ومستشفى القوات المسلحة بالجبيل، ومستشفيات القوات المسلحة بالطائف، ومستشفى قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران”.

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. استشاري جراحة مخ وأعصاب.

. استشاري- أمراض الدم/ الأورام أطفال.

. أخصائي جراحة عظام.

. أخصائي التعقيم (عدد 6 وظائف).

. ممرض قانوني- غسيل الكلى البريتوني.

. ممرض قانوني- الكلى.

. ممرض قانوني- العناية المركزة لحديثي الولادة (عدد 4 وظائف).

. ممرض قانوني- باطنة رجال (عدد 4 وظائف).

. ممرضة قانونية- النساء والولادة.

. ممرضة مسجلة- جناح النساء (عدد 4 وظائف).

. ممرضة مسجلة- جناح الرجال (عدد 3 وظائف).

. فني صيدلية.

. صيدلي (عدد 4 وظائف).

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 ديسمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 فبراير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)