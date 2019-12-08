33 #وظيفة شاغرة لدى مستشفيات القوات المسلحة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “مستشفى القوات المسلحة بالجنوب، والإدارة الهندسية والأشغال بالخدمات الطبية”.

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي تمريض- غرفة العمليات (عدد 10 وظائف).

. أخصائي تخطيط وتنظيم (عدد وظيفتين).

. فني كمبيوتر.

. أخصائي تمريض- الولادة (عدد 20 وظيفة).

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 ديسمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)