37 #وظيفة شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي

المواطن - خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية والإدارية والفنية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي تقنية قلب وأوعية دموية (الرياض).

. منسق ضمان الجودة- الخدمات الغذائية (الرياض).

. فني تصوير إشعاعي (الرياض).

. كاتب جناح (عدد 25 وظيفة/ الرياض).

. استشاري مساعد- أمراض الدم/ الأورام (الرياض).

. فني العلاج التنفسي (الرياض).

. كبير السكرتاريين (الرياض).

. منسق أبحاث سريرية (الرياض).

. فني تلفاز (الرياض).

. فني أجهزة ثان (الرياض).

. ممرض أول (جدة).

. صيدلاني ثالث (جدة).

. استشاري مساعد- جراحة الأطفال (جدة).

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 فبراير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).