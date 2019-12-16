37.4 ريال للسهم.. صفقتان خاصتان على أرامكو بـ 4.6 مليون

المواطن - الرياض

نُفذت اليوم الاثنين في سوق الأسهم السعودية “تداول” صفقتان خاصتان على 124 ألف سهم من أسهم شركة أرامكو السعودية بسعر 37.4 ريال للسهم، بلغت قيمتها الإجمالية 4.6 مليون ريال

يذكر أن سهم أرامكو واصل ارتفاعه للجلسة الثالثة على التوالي، منذ إدراجه في سوق الأسهم السعودية، محققاً مكاسب سوقية بلغت 1.08 تريليون ريال “288 مليار دولار” في ثلاث جلسات، بنسبة صعود بلغت نحو 17.2% عن سعر الطرح البالغ 32 ريالاً.

ووفقاً لبيانات “تداول” فإن المكاسب السوقية للسهم في جلسة أمس بلغت 120 مليار ريال، فيما كان السهم حقق مكاسب سوقية في ثاني جلسة له بنحو 320 مليار ريال ونحو 640 مليار ريال في الجلسة الأولى.

وأغلق سهم أرامكو خلال جلسة أمس عند مستوى 37.4 ريال، بذلك تبلغ القيمة السوقية لشركة أرامكو 1.99 تريليون دولار أو ما يعادل 7.48 تريليون ريال.

وكان سهم الشركة سجل أعلى مستوى له عند 38.70 ريال خلال جلسة الخميس الماضي، لتبلغ القيمة السوقية للشركة حينها 2.06 تريليون دولار.