38.4 مليار دولار اكتتاب المؤسسات في أرامكو

المواطن - الرياض

قال المستشارون الماليون لأرامكو السعودية في بيان مشترك اليوم الاثنين إن الشركة استقطبت أوامر اكتتاب بقيمة تزيد عن 144.1 مليار ريال (38.4 مليار دولار) لشريحة المؤسسات من طرحها العام الأولي بحسب رويترز.

وبدأ بناء دفتر أوامر المؤسسات في 17 نوفمبر ولدى المستثمرين حتى الرابع من ديسمبر كانون الأول للاكتتاب.

وتخطط أرامكوا لبيع 1.5 بالمئة من أسهمها في صفقة قد تجمع ما يصل إلى 25.6 مليار دولار.

وقالت سامبا كابيتال والأهلي كابيتال وإتش.إس.بي.سي العربية السعودية إن شركة النفط الحكومية العملاقة تلقت طلبات اكتتاب من مشترين من المؤسسات لنحو 4.6 مليار سهم حتى الآن.

يذكر أن القيمة الإجمالية لاكتتابات الأفراد، التي انتهت فترة اكتتاب شريحتهم يوم الخميس الماضي بلغت 47.411.624.960 ريالًا سعوديًا بـ4.906.952 مكتتبًا وعدد أسهم بلغ إجماليها 1.481.613.280 سهمًا.