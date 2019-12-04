4 أطعمة ابتعد عنها بعد الـ 30
تعجل إصابتك بالأمراض الخطيرة

4 أطعمة ابتعد عنها بعد الـ 30

2019/12/22
الساعة 4:29 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, صحة وطب‎
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المواطن- متابعة

بعد بلوغ الثلاثين، يقل معدل التمثيل الغذائي، ويكون من الصعب فقد الوزن مقارنة بفترة العشرينات، إليك بعض الأطعمة وفقا لموقع nutritionexp، يجب عليك تجنبها بعد الثلاثين:

1- السكر:

يتباطأ الأيض بتقدم العمر، كذلك القدرة على معالجة السكر، ويودع جسمك كل تلك السعرات الحرارية الإضافية بالجسم، وبالتالي يتم تخزين الدهون بالجسم، ثم يصعب فقدانها.

2- الكافيين:

 إلى جانب كل السكريات، الكافيين أيضًا يُعد من المواد الخطرة بعد الثلاثين، إذ يؤدي إلى الإصابة بهشاشة العظام، كما يعجل بظهور الشيخوخة. 

3- الزيوت النباتية: 

 تسبب فقدان الذاكرة، ومشاكل في الأعصاب ، والتهاب داخلي في الجسم، فإذا كانت لديك مخاوف بشأن الغدة الدرقية أو الخصوبة ، فقد ترغب في الابتعاد عن تناول الزيوت النباتية.

4- الدقيق الأبيض:

 يحول جسمك الدقيق الأبيض إلى جلوكوز، ويتم تخزين الجلوكوز بسهولة كدهون.

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