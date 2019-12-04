4 أهداف رئيسية يحققها عام الخط العربي

المواطن - الرياض

يمثل إعلان وزارة الثقافة تخصيص عام 2020 للخط العربي التأكيد على دور المملكة الرئيسي في تعزيز الثقافة العربية لما تمثله من عمق حضاري وتاريخي.

فعاليات ثقافية

وستعمل وزارة الثقافة خلال عام الخط العربي 2020 على تقديم فعاليات نوعيّة تخدم الخط العربي وتعزز من حضوره في المجتمع على مدار العام، كما ستعمل على تحفيز الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية على المشاركة في الحدث والإسهام في إبراز أهمية الخط العربي، إلى جانب تشجيع الأفراد والمهتمين بعرض مواهبهم عبر منصات متنوعة.

تعزيز الأبعاد الثقافية

كما أن تخصيص عام 2020 للخط العربي، يؤكد على أخذ المملكة زمام المبادرة في تعزيز الأبعاد الثقافية والحضارية التي انطلقت من أرضها، واللغة أحد الركائز الأساسية للحضارة العربية من المحيط إلى الخليج، وتعريف العالم بجماليتها وعمقها وحيويتها، عبر الخط العربي.

العمق الفني والهندسي

تذهب وزارة الثقافة بالخط العربي إلى أنه أبعد من كونه لغة نصية تترجم الأفكار وتنقلها، بل ستتناول عمقه الفني والهندسي والتاريخي والمعرفي.

أربعة أهداف رئيسية

ويتمحور حول عام الخط العربي أربعة أهداف رئيسية:

إبراز فن الخط العربي بوصفه فنًا قائمًا بذاته.

تعزيز وتحفيز ممارسات الخط العربي على مستوى المؤسسات والأفراد، وتقديم الدعم للمتخصصين والموهوبين.

نشر ثقافة استخدام الخط العربي بين النشء.

توحيد جهود القطاعات المعنية والمبادرات الفريدة حول الخط العربي.

وكان صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة أعلن اليوم تسمية عام 2020م المقبل بـ عام الخط العربي احتفاءً بالخط العربي وتقديرًا لما يُمثله من أهمية في التعبير عن مخزون اللغة العربية وما يمتلكه من تاريخ وجماليات في هندسته وتفاصيله وأشكاله، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية.