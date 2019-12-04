4 إصابات في حريق حافلة الطالبات شمال محايل عسير

المواطن - احمد الشهري - ثلوث المنظر

كشفت إدارة التعليم بمحايل عسير تفاصيل حادث اصطدام حافلة نقل مدرسي والتي تقل عدداً من الطالبات من ابتدائية ومتوسطة المربع مع سيارة أخرى أثناء توجههن إلى المدرسة.

وأضافت الإدارة، أنه تم إخلاء الحافلة من جميع الطالبات ونقل ٤ طالبات للمستشفى ثلاث منهن حالتهن مستقرة وواحدة تحت الملاحظة.

وأشارت الإدارة إلى أنه تم الوقوف على الحالات والاطمئنان عليها من قبل مدير التعليم، والذي بدوره شكر جميع الجهات ذات العلاقة التي باشرت الحادث، متمنياً الشفاء العاجل لمصابي الحادث.

يذكر أن طريق جدة الدولي شهد صباح اليوم حادثاً مرورياً بين أحد الباصات المخصص لنقل الطالبات يتبع لتعليم محايل ومركبة من نوع لاند كروزر بالقرب من جامعة الملك خالد فرع تهامة.

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