4 شعراء يدشنون محاورات موسم الرياض

المواطن - الرياض

تنطلق اليوم الخميس باكورة محاورات موسم الرياض، والتي يحييها الشعراء: حبيب العازمي ومصلح بن عياد الحارثي وفواز العزيزي وحامد القارحي، على مسرح مركز المؤتمرات بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض، بحسب ما أعلن معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ.

وتستهدف محاورات موسم الرياض عشّاق فن المحاورة، وهو أحد الفنون الشعرية التاريخية، حيث يحييها كبار شعراء المحاورة على مستوى المملكة والوطن العربي الذين أثروا الساحة الشعرية على مدى السنوات الطويلة الماضية مما جعلهم يحظون بقاعدة جماهيرية كبيرة.

ومن المنتظر أن تشهد الأمسية حضورًا جماهيريًا كبيرًا نظرًا لما يتمتع به الشعراء من خبرة طويلة في هذا المجال، وما يصاحب محاوراتهم الشعرية من إثارة وألوان شعرية مختلفة.

يذكر أن موسم الرياض، الذي انطلق يوم الجمعة 11 أكتوبر ويستمر حتى نهاية يناير 2020، شهد حفلات غنائية لألمع نجوم الغناء السعودي والعربي، وحفلات موسيقية لأبرز النجوم العالميين، بالإضافة إلى المسرحيات والفعاليات الترفيهية وألعاب التحدي والإثارة والمتعة، والمعارض والمهرجانات المتخصصة التي لبت رغبات زوار موسم الرياض.