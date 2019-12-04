4 وظائف لمجموعة العشرين

المواطن - الرياض

سلطت النيابة العامة الضوء على أهم وظائف مجموعة العشرين التي ترأسها المملكة في هذه الدورة.

وقالت النيابة إن مجموعة العشرين تضمن استقرار الاقتصاد العالمي، كما تتصدى للأزمات الاقتصادية، بالإضافة إلى أنها تحقق اقتصاد عالمي متوازن.

وتعمل مجموعة العشرين أيضًا على بناء منصة تعاونية بين أكبر اقتصاديات العالم.

وتشكل دول مجموعة العشرين ثلثي سكان العالم، وتضم 85 % من حجم الاقتصاد العالمي، و75 % من التجارة العالمية.

وبدأت المملكة اعتبارًا من الأحد الماضي 1 ديسمبر رئاستها لمجموعة العشرين، وستستمر رئاستها إلى نهاية نوفمبر 2020 وصولًا إلى انعقاد قمة القادة بالرياض يومي 21 ـ 22 نوفمبر 2020.

وستستضيف المملكة خلال الفترة التي تسبق عقد قمَّة القادة ما يزيد عن 100 اجتماع ومؤتمر، وتشمل اجتماعات وزارية واجتماعات لمسؤولين رسميين وممثلي مجموعات التواصل، وهي : مجموعة الأعمال ( B20 )، ومجموعة الشباب ( Y20 )، ومجموعة العمال ( L20 )، ومجموعة الفكر ( T20 )، ومجموعة المجتمع المدني ( C20 )، ومجموعة المرأة ( W20 )، ومجموعة العلوم ( S20 )، ومجموعة المجتمع الحضري ( U20 ).