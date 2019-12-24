47 وظيفة شاغرة بمستشفيات القوات المسلحة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حملة شهادات البكالوريوس والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “مستشفيات القوات المسلحة بالطائف، ومستشفى القوات المسلحة بالجنوب”.

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. استشاري جراحة قلب.

. أخصائي طب طوارئ (عدد وظيفتين).

. أخصائي تمريض- بعد الولادة (عدد 20 وظيفة).

. أخصائي تمريض- قبل الولادة (عدد 15 وظيفة للنساء).

. أخصائي تمريض- جناح القلب نساء (عدد وظيفتين).

. قابلة- الطوارئ (عدد 3 وظائف).

. أخصائي تمريض- عيادة النساء والولادة (عدد وظيفتين).

. استشاري أشعة تداخلية (عدد وظيفتين).

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 فبراير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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