49 مرشحًا لشغل #وظائف حارس مفرد بتعليم مكّة

المواطن - واس

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة الموارد البشرية بالتعاون مع إدارة الأمن والسلامة عن أسماء المرشحين والمرشحات بصورة نهائية لشغل الوظائف على لائحة “المستخدمين، وبند الأجور) والتنسيق الإعلان عنها ” والبالغ عددهم 49 مرشحًا لشغل 49 وظيفة بعد الانتهاء من إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين والمرشحات لوظائف حرّاس المدارس التي استمرت لمدة عشرة أيام.

ودعت الإدارة المرشحين إلى مراجعتها لإدارة التعليم إدارة الموارد البشرية (التوظيف) خلال خمسة أيام من تاريخه، لإنهاء إجراءات التعيين، حسب المتبع نظاماً.

تجدر الإشارة أنه سبق وأن تم الإعلان قبل أسبوع عن أسماء المرشحين والمرشحات لحارس وزوجته والبالغ عددهم 60 مرشحًا ومرشحةً.