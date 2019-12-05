5 أضعاف قوة الفولاذ.. سيارات من النفايات الزراعية

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

كشف مصنعون يابانيون مؤخرًا، النقاب عن سيارات خشبية، باستخدام ألياف النانو السليلوز، وهي مادة مصنوعة من الخشب والنفايات الزراعية وغيرها من المواد العضوية.

,بحسب الخبراء اليابانيين، فهذه المادة هي خُمس وزن الصلب، و5 أضعاف قوة الفولاذ، ما يتيح لشركات صناعة السيارات، صناعة سيارات قوية وخفيفة الوزن.

وترى وزارة البيئة اليابانية أن ذلك يمثل وسيلة محتملة لشركات صناعة السيارات لخفض الوزن وتقليل البصمة الكربونية، وهي إجمالي الغازات الدفيئة الناتجة عن الانبعاثات الصناعية أو الخدمية أو الشخصية، وقياسها يكون سعيًا للحد من الآثار السلبية لتلك الانبعاثات.

إليكم نظرة على بعض السيارات التي تُصنع بمواد فريدة أخرى:

ترابانت:

تم صناعة السيارة باستخدام البلاستيك الصلب المعروف باسم Duroplast، ويتم تصنيع البلاستيك من مواد معاد تدويرها بما في ذلك ألياف القطن المضغوط والراتنجات، وهو إفراز عضوي يضم المواد الهيدروكربونية من النبات، ولا سيما الأشجار الصنوبرية.

بريكلين SV-1:

سيارة رياضية ذات مميزات أمان قوية، وتم تصنيعها باستخدام الأكريلك والألياف الزجاجية.

جلد مزيف:

قامت شركة Velorex، وهي شركة تعاونية تصنيعية في تشيكوسلوفاكيا السابقة، بصنع سيارة أوسكار، وكان للجسم هيكل من الصلب وتم تغطيته باستخدام مادة من نوع جلدي مزيف يُسمى Igelit ممتد فوق الإطار.