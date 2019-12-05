5 تعديلات لخرائط غوغل أهم من صوت بدرية طلبة

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

أعلنت الفنانة المصرية بدرية طلبة أن تطبيق خرائط غوغل سيستخدم صوتها كمرشد للمستخدمين، وهو ما سبب تفاعلًا هائلًا من رواد شبكات التواصل الاجتماعي، مطالبين باستخدام عبارتها الكوميدية الشهيرة على تطبيق الخرائط، ويعاني التطبيق من عدة مشكلات أخرى بجانب صوت المرشد الأجش، على حد وصف طلبة، وهذه أبرزها:

1- تسجيل الدخول:

لا يمكن الاستفادة من تطبيق خرائط جوجل على نحو متكامل إلا من خلال تسجيلك الدخول بحساب غوغل.

2- تغيير الوجهة:

لا يمكنك أن تعدل وجهتك على خرائط غوغل إلا يدويًا، حيث لا يستجيب للأوامر الصوتية، على غرار سيري مساعدة آبل.

3- الاتصال بالإنترنت:

لا يساعدك غوغل على معرفة معلومات عن أي متجر بجوارك إلا إذا كنت متصلًا بالإنترنت، فإذا بحثت عن مطعم لن تتمكن من معرفة التعليقات حول المكان طالما أنك غير متصل بالإنترنت.

4- لا تغطي جميع الأماكن:

بعض الأماكن البعيدة وغير المأهولة قد لا تغطيها خرائط غوغل.

5- الخصوصية:

تتعقب غوغل جميع عمليات البحث، ويمكن استخدام هذه المعلومات ضدك.

ويُذكر أن الشركة الأمريكية نشرت على حسابها بالعربي، نفيًا لاستخدام صوت الفنانة في تطبيقها، وأكدت أن التطبيق سيبقى على نفس الصوت المستخدم.

وقالت: بقدر استمتاعنا بأفلام بدرية طلبة، نود التأكيد على عدم تغيير أي شيء في خصائص التوجيه الصوتي الخاص بخرائط غوغل، وسنستمر في مساعدة المستخدمين في مصر وكل متحدثي اللغة العربية بنفس الصوت الحالي.

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