5 طرق لتعليم أبناءك الادخار

لا يتوقف الأباء والأمهات عن التفكير في مستقبل أبنائهم، ومساعدتهم على تعلم القيم والخصال الحميدة التي تنفعهم في الحياة، ومن أهم هذه الأشياء هي الادخار.
فوائد تعليم الادخار:
تعليم الأطفال الادخار يعودهم على تحمل المسؤولية وعلى التخلص من التفكير قصير المدى، فالادخار بداية لأنشطة عدة إضافية يمكن أن تنفع الطفل حاليًا ومستقبلًا.
كيف تعلمهم الادخار؟
1- الحديث:
الحديث مع الأطفال عن الادخار وفوائده أمر يشكل الدافع لديهم على الإقدام على الأمر، لذا كثف محادثاتك عن الأمر حتى يضعونه عين الاعتبار.
2- التجربة:
قرر أمام أطفالك أنك ستبدأ بالادخار من أجل شراء شيء جديد، ودعهم يرون أمام أعينهم اجتهادك من أجل الادخار والسعادة التي ستكون فيها عندما تحقق هدفك.
3- الواقعية:
الادخار الذي تصاحبه خطة يكون أفضل وأسهل تطبيقًا، ولا جدوى من وضع خطط للادخار لا يمكن تطبيقها.
4- المشاركة:
اشركهم معك في خطط الأسرة، والهدف الذي تريدون الادخار من أجله.
5- المكافأة:
للمكافأة دور مهم في ترسيخ ما يتعمله أبنائك وتحفيزهم على الاستمرار.
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