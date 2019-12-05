5 طرق لكسب المال من هاتفك الذكي

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

باتت الهواتف الذكية تحتل جانبًا مهمًا في حياتنا اليومية، فإذا كنت مهتمًا بأن تحول الساعات الضائعة على استعماله إلى مصدر يدرّ عليك دخلًا، طالع السطور التالية، فقد تكتشف أن بإمكان الهاتف أن يكون منجم ذهب:

1- مهام صغيرة:

تقدم لك بعض المواقع العالمية المال مقابل أن تقوم لهم بمهام صغيرة مثل سواجبكس Swagbucks، وهو موقع عالمي يدفع مقابل تقييم الألعاب من خلال لعبها أو ملء الاستبيانات حول أحد المنتجات، فور بدايتك تنفيذ المهام سيعطيك نقاطًا يمكن استبدالها بوجبات أو منتجات أو بالكاش.

هناك أيضًا موقع ماي بوينتس، فكرته هي نفس الفكرة السابقة، لكن ما يمكن شراؤه بنقاط ماي بوينتس أكثر تنوعًا واختلافًا.

يمكنك كذلك من خلال موقع Opinion Outpost الحصول على المال أو الهدايا وفي بعض الأحيان الدخول على سحب بـ10 آلاف دولار، مقابل الإجابة على بعض الأسئلة التي لها علاقة بالعلامات التجارية التي تستخدمها.

2- بع انطباعك:

تتطلب بعض المواقع أن تبيع لها انطباعك على فيديو بعد مشاهدته أو عن بريد إلكتروني تقوم بقراءته، مجرد الاختيار بين أعجبني أم لم يعجبني يدرّ عليك المال، ومن هذه الموقع إنبوكس دولار.

3- التسويق للألعاب:

هل تعتقد أن لعبة مثل فورتنايت الشهيرة لاقت هذا الإقبال بين ليلة وضحاها من عدم، هناك ألعاب تحتاج إلى مسوقين لكي تنتشر، يمكنك تولي هذه المهمة لأحد الألعاب، ونشرها بين أصدقائك بمقابل مادي من موقع كاش كريت.

4- ساعد العلماء ليساعدوا العالم:

كل مصمم ومبتكر يحتاج لأخذ رأي البعض في ابتكاراته، يمكنك مساعدة هؤلاء المبتكرين من خلال إبداء الرأي في أعمالهم بمقابل مادي على موقع Survey Junkie.

5- استغلال التطبيقات:

ربما يمتلئ هاتفك بعشرات التطبيقات لمهام مختلفة، استخدم التطبيق الذي يساعدك على كسب المال أيضًا، وهناك عدد لا يحصى منهم، إليك بعضهم:

Jobs2Shop، يدفع لك الموقع نظير التسوق الخفي في متجر أو مطعم ، وترك ملاحظاتك عليه، وهناك أنشطة أخرى على هذا التطبيق من التسوق عبر الإنترنت، استبدال الكوبونات الرقمية وغيرها.

أما تطبيق AppBounty يقدم لك المال لتجربة تطبيقات الهاتف المجانية، وReceipt Hog هو أحد أسهل التطبيقات، كل ما عليك مسح إيصال مشترياتك بالتقاط صوره لأي إيصال، وستكسب نقودًا يمكن استخدامها لجوائز مثل باي بال النقدية أو بطاقات أمازون.