5 علاجات طبيعية لحصى الكلى

المواطن - متابعة

يوفر الطب القديم أدوات للتعامل مع بعض المشاكل الشائعة، ومنها حصى الكلى، وتوجد أدلة على فاعلية هذه العلاجات الطبيعية، فقد يتشكّل الحصى من تراكم معادن معينة.

وتستهدف العلاجات المنزلية تفتيت الحصوة ودفعها إلى الخروج مع البول من دون مواد كيميائية قد تؤثر على الجسم، إليك أنجح العلاجات الطبيعية لحصى الكلى:

* يحتوي الريحان على حمض الأزتيك الذي يساعد على تفتيت الحصوة، ويضع صعوبات أمام تشكّلها من جديد.

* عصير الجرجير غني بمضادات الأكسدة التي تزيد إنتاج البول، ويساعد على خروج الحصوة بسهولة.

* عصير الليمون (الحامض) وكذلك البرتقال مصدر غني بحمض الستريك الذي يفتت الكالسيوم، ما يساعد على تفتيت الحصوة.

* زيت الزيتون البكر الممتاز من العناصر التي تسهل خروج الحصوة.

* يمكنك عمل خليط من هذه العناصر وتناوله مرة أو أكثر كل يوم للحصول على نتائج فعّالة.

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