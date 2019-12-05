5 كجم متفجرات ورشاش ومسدسان بحوزة خلية الدمام

المواطن - الدمام

كشفت رئاسة أمن الدولة عن حصيلة المتفجرات والأسلحة التي عثر عليها بحوزة خلية الدمام الإرهابية التي تم تصفية اثنين منها والقبض على ثالث في عملية أمنية ناجحة.

إحباط عملية إرهابية وشيكة باستخدام مركبة تم فيها ضبط (٥) كجم من مادة (RDX) شديدة الانفجار وسلاح رشاش ومسدسين وذخيرة حية ومبلغ مالي، ونتج عن تبادل إطلاق النار مع المكلفين بها مقتل (٢) اثنين منهم ، سعوديين ، والقبض على ثالث . pic.twitter.com/62WGZMaTfH — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) December 29, 2019

وكان المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة، صرح بأنه نتيجة لمتابعة الأنشطة الإرهابية، فقد توفر لدى الجهة المختصة بالرئاسة ما يشير إلى وجود ترتيبات لتنفيذ عملية إرهابية وشيكة، تستخدم فيها العناصر الإرهابية المكلفة بالعملية مركبة يقومون على تجهيزها بالمتفجرات.

وأضاف أنه بفضل الله تمكنت الجهود من رصد وجود المركبة وهي من نوع (فورد) يقودها اثنان من العناصر الإرهابية بشارع الملك سعود بمدينة الدمام صباح يوم الأربعاء الموافق 28 4 1441هـ، وعند مطالبتهما بتسليم نفسيهما بادرا بإطلاق النار تجاه رجال الأمن والتحصن بأحد المباني، مما تطلب التعامل معهما بما يقتضيه الموقف لتحييد خطرهما ما نتج عنه مقتلهما، وهما المطلوبان أمنيًا (أحمـد عبدالله سعيد سويد، وعبدالله حسين سعيد آل نمر) سعوديا الجنسية، كما أسفرت العملية الأمنية عن إلقاء القبض على عنصر ثالث تقتضي مصلحة التحقيقات في الوقت الحالي عدم الإفصاح عن اسمه، وضبط مادة عجينية تزن (5) كيلو جرامات داخل السيارة المعدة للعملية، أشارت نتائج الفحوص الفنية الأولية لتلك المادة أن مكونها من مادة (RDX) شديدة الانفجار، بالإضافة إلى ضبط سلاح رشاش ومسدسين وذخيرة حية ومبلغ مالي.

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