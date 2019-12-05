5 نصائح لشراء العطر المثالي كهدية 

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

من اختيار النقش على الزجاجة إلى تفضيلات الشخص نفسه، يكشف خبير العطور، لي هاردينغ، من لندن، الذي عمل أكثر من 15 عامًا في هذا المجال عن أفضل نصائحه لشراء العطور لشخص آخر.

1- العمر:

قال لي، الذي عمل مع العلامات التجارية الفاخرة والمشاهير، إنه بينما تختلف الأذواق في العطور من شخص لآخر، فإن العمر والشخصية وأسلوب الحياة يلعبان دورًا كبيرًا في اختيارات العطور التي نتخذها.

تبين اتجاهات المبيعات أن المراهقين يميلون إلى تفضيل الروائح الحلوة أو التي لها روائح الفاكهة، والشباب يميلون إلى روائح الأزهار، ومع التقدم في السن، يميل الأكبر سنًا إلى اختيار رائحة العود أو العطور الشرقية.

2- تفضيلات الطعام والزهور:

يجب مراعاة تفضيلات الطعام للشخص، على سبيل المثال، إذا كان الشخص الذي تشتري له هديةً يكره البهارات القوية، فمن غير المرجح أن يعجبه الروائح الحارة والعطور الشرقية، أو إذا كان لا يفضل الفانيليا والقرفة، فهو كذلك لن يُعجب بروائح تذكره بهما.

وكذلك إن كان لا يُعجب بورد الياسمين، فعلى الأرجح كذلك لن تعجبه رائحتها.

3- نمط الحياة:

إذا كان الشخص الذي تشتري له هدية، يعمل في الصالة الرياضية، أو شيف في مطعم، فقد يكون من المفيد اختيار عطر من نوع تواليت (EDT)، وهو نوع خفيف يدوم من ساعتين إلى 3، حتى لا يؤثر على الطعام المطبوخ أو يتفاعل مع رائحة العرق فيصبح نفاذًا أكثر وهكذا.

4- لا تشتري فورًا:

تتبدد روائح العطور غير الجيدة بعد 15 دقيقة تقريبًا، أما العطور الجيدة فتدوم، لذلك من المهم، أن تمنح العطر الذي جربته وقتًا حتى يجف على الجلد للتوصل إلى القرار السليم.

5- اجعل هديتك مميزة:

العطر هو واحد من أشهر الهدايا التي تشتريها، فلماذا لا تقوم بتخصيص زجاجة لمنح لمسة خاصة إضافية؟

تُقدم بعض متاجر العطور إمكانية نقش الأسماء أو التواريخ أو رسائل لطيفة إلى الزجاجة، وهو ما ينقل الهدية إلى مستوى آخر.

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