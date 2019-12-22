54 وظيفة إدارية وفنية للجنسين بـ جامعة الملك فيصل
في العديد من التخصصات

54 وظيفة إدارية وفنية للجنسين بـ جامعة الملك فيصل

2019/12/22
الساعة 1:33 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلنت جامعة الملك فيصل عن توفر (54) وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين والسعوديات ممن تتوفر لديهم المؤهلات والخبرات اللازمة وذلك وفق التفاصيل أدناه:

الوظائف الشاغرة :

– مدير الإدارة الفنية (للرجال)
– مدير إدارة الشؤون الإدارية (للرجال)
– مستشار قانوني (للرجال والنساء)
– طبيب بيطري (للرجال)
– مصمم نظم أول (للرجال والنساء)
– أخصائي زراعي (للرجال والنساء)
– مصمم برامج أول (للرجال والنساء)
– أخصائي تخطيط (للرجال والنساء)
– أخصائي مكتبات (للرجال والنساء)
– مدير إدارة التجهيز الفني (للرجال)
– مشرف إسكان (للرجال والنساء)
– مساعد إداري مشرف (للرجال والنساء)
– أخصائي ثروة سمكية (للرجال)
– مهندس معماري مشرف (للرجال)
– محاسب (للرجال والنساء)
– مهندس معماري (للرجال)
– أخصائي إحصاء (للرجال والنساء)
– مستشار قانوني مساعد (للرجال والنساء)
– أخصائي زراعي (للرجال والنساء)
– أخصائي تخطيط (للرجال والنساء)
– أخصائي تطوير إداري (للرجال والنساء)
– مهندس ميكانيكي (للرجال)
– محاسب (للرجال والنساء)
– مهندس زراعي (للرجال والنساء)
– مهندس مدني (للرجال)
– مشرف أمن وسلامة (للرجال)
– باحث قانوني (للرجال والنساء)
– مسجل معلومات (للرجال والنساء)
– مهندس كهربائي (للرجال)
– أمين مستودع (للرجال)
– ناسخ آلة (للرجال والنساء)
– ناسخ آلة بلغتين (للرجال والنساء)
– مراقب إنشاءات (للرجال)
– مهندس كهربائي مساعد (للرجال)
– مهندس زراعي مساعد (للرجال والنساء)
– مراقب إسكان (للرجال والنساء)
– مهندس ميكانيكي مساعد (للرجال)
– مهندس معماري مساعد (للرجال والنساء)
– مهندس مدني مساعد (للرجال والنساء)
– خطاط ورسام (للرجال والنساء)
– مهندس حاسب آلي مساعد (للرجال)
– باحث زراعي مساعد (للرجال والنساء)
– فني زراعي (للرجال والنساء)

ملاحظات هامة :-

– الخبرة والاشتراطات الأخرى حسب ما هو محدد بدليل التصنيف.
– الخبرة في القطاع الخاص تعادل كل (4 سنوات) مرتبة بحد أقصى ثلاث مراتب بعد المؤهل حسب ما هو محدد بدليل التصنيف.
– فيما يخص منسوبي الجامعة أو من لهم سابق خدمة، فسيتم تطبيق الضوابط والشروط الواردة في دليل تصنيف الوظائف.
– جميع المستندات المطلوبة لا بد من إرفاقها مع طلب التقديم إلكترونياً حيث لن يتم استقبال أي طلبات ورقية
– على جميع المتقدمين متابعة تقديم الطلب لمعرفة النتائج أولاً بأول

تاريخ التقديم :-

من الاثنين الموافق 1441/4/26هـ حتى الجمعة الموافق 1441/5/1هـ.

رابط التقديم : (اضغط هنا).

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