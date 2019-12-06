6 أزمات أمام #الاتحاد بـ 17 مليون يورو

المواطن - محمد سمعه

تدرس إدارة أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد حاليًا مناقشة ست أزمات تتعلق بالديون وذلك تجنبًا لأي عقوبات من الاتحاد الدولي لكرة القدم إما بخصم النقاط أو بحرمان من القيد في فترتي الانتقالات.

وقالت تقارير صحافية إن الاتحاد يجب عليه دفع ما يقرب من 17 مليون يورو وهي مستحقات مدربين وثلاثة لاعبين ونادي غلطة سراي التركي.

وسيكون لازمًا على الاتحاد دفع المستحقات المتأخرة للمدرب الكرواتي سلافين بيليتش والمدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا، والتشيلي لويس خيمينيز والأرجنتيني إيمليانو فيتشيو والإيفواري يايا سانوجو ونادي غلطة سراي عندما تعاقد مع الرأس أخضري غاري رودريغيز من النادي التركي.

من ناحية أخرى، يبدو أن رحيل اللاعب الصربي ألكسندر بريجوفيتش عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالاتحاد سيكون مفيدًا لأحد اللاعبين الذي عانى من قلة المشاركة مع المدرب السابق التشيلي خوسيه لويس سييرا.

ولا يزال ألكسندر بريجوفيتش يُصر على الرحيل عن صفوف الاتحاد والانتقال لنادي بيشكتاش التركي في يناير المقبل.

وسيتجه المدرب الهولندي هينك تين كات للاعتماد على اللاعب عبدالرحمن الغامدي مهاجم الاتحاد الذي تردد اسمه بقوة للرحيل عن صفوف العميد في يناير، في حال استمر سييرا خاصة أن الفيصلي كان مهتمًا وبقوة بالتعاقد معه.

ويعد رحيل بريجوفيتش ضوء أمل جديد للاعب عبدالرحمن الغامدي الذي سيسعى لاستغلال الفرصة من أجل البقاء في التشكيلة الأساسية بجانب المهاجم البرازيلي رومارينيو.