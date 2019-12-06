6 شروط لإصدار ترخيص الخدمات العامة
منها ضمان بنكي بقيمة 10 آلاف ريال

6 شروط لإصدار ترخيص الخدمات العامة

2019/12/14
الساعة 10:13 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أوضحت وزارة التجارة والاستثمار شروط إصدار ترخيص الخدمات العامة.

وقالت التجارة في تغريدة لها عبر تويتر ردًّا على استفسار في هذا الشأن: إن شروط إصدار ترخيص الخدمات العامة هي:

1- ضمان بنكي بقيمة 10 آلاف ريال باسم وزارة التجارة والاستثمار.

2- آخر شهادة دراسية.

3- صورة شمسية 2*3.

4- أن يكون غير موظف حكومي.

5- ألا يقل عمر مقدم الطلب عن 18 سنة.

6- صورة من الهوية الوطنية.

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ويتسي
ضيف
ويتسي

ايش الترخيص العامة

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1 يوم
ماكل هواء
ضيف
ماكل هواء

وش الفايده بنقلبها شحاذه عامه اصرف

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1 يوم


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