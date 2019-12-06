6 شروط لإصدار ترخيص الخدمات العامة

المواطن - الرياض
أوضحت وزارة التجارة والاستثمار شروط إصدار ترخيص الخدمات العامة.
وقالت التجارة في تغريدة لها عبر تويتر ردًّا على استفسار في هذا الشأن: إن شروط إصدار ترخيص الخدمات العامة هي:
1- ضمان بنكي بقيمة 10 آلاف ريال باسم وزارة التجارة والاستثمار.
2- آخر شهادة دراسية.
3- صورة شمسية 2*3.
4- أن يكون غير موظف حكومي.
5- ألا يقل عمر مقدم الطلب عن 18 سنة.
6- صورة من الهوية الوطنية.
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ضيف
ايش الترخيص العامة
ضيف
وش الفايده بنقلبها شحاذه عامه اصرف
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