6 شروط لإصدار ترخيص الخدمات العامة

المواطن - الرياض

أوضحت وزارة التجارة والاستثمار شروط إصدار ترخيص الخدمات العامة.

وقالت التجارة في تغريدة لها عبر تويتر ردًّا على استفسار في هذا الشأن: إن شروط إصدار ترخيص الخدمات العامة هي:

1- ضمان بنكي بقيمة 10 آلاف ريال باسم وزارة التجارة والاستثمار.

2- آخر شهادة دراسية.

3- صورة شمسية 2*3.

4- أن يكون غير موظف حكومي.

5- ألا يقل عمر مقدم الطلب عن 18 سنة.

6- صورة من الهوية الوطنية.