6 مرافئ صيد في مناطق مختلفة بتكلفة 229 مليون ريال لخدمة الصيادين

المواطن -علا البابلي

أعلنت وزارة البيئة والزراعة والمياه عن حصاد ما قدمته من خدمات للصيادين في عام 2019، وقد تمثلت أهم الخدمات المقدمة في إنشاء عدد من المرافئ لخدمة الصيادين في 6 مناطق مختلفة وتكلفة كل منطقة.

وكان المرفأ الأول في منطقة القطيف الشرقية والذي بلغ إجمالي تكلفته 82 مليون ريال.

أما المرفأ الثاني فقد تم إنشاؤه في منطقة الزور الشرقية وذلك بتكلفة 51 مليون ريال.

والمرفأ الثالث في منطقة الخبر الشرقية ويبلغ إجمالي القيمة الإجمالية له 28 مليون ريال.

أما المرفأ الرابع فقد تم إنشاؤه في منطقة الشقيق في جازان وقد بلغت قيمته الإجمالي حوالي نفس القيمة الإجمالية لمرفأ الخبر وهي 28 مليون ريال.

وبالنسبة للمرفأ الخامس فقد تم إنشاؤه في منطقة بيش جازان وبلغ إجمالي التكلفة 20 مليون ريال سعودي وآخر في منطقة أملج بجازان بنفس القيمة المالية وهي 20 مليون ريال، وبالتالي تكون إجمالي القيمة المالية للمرافئ الستة 229 مليون ريال.

في محاولة من الوزارة لمعالجة مشكلات الصيادين في هذه المناطق وتقديم الخدمات اللازمة لهم.