6 مزايا للائحة الوظائف التعليمية

المواطن - الرياض

سلطت وزارة التعليم الضوء على جهودها في لائحة الوظائف التعليمية، حيث تم تعديل اللائحة وتأجيل تطبيقها إلى 1/ 7/ 2020، بهدف الانتقال السلس دون أي تأثير على العملية التعليمية في منتصف العام، وأيضًا اهتمامًا وتقديرًا للمعلم ومكانته ودوره في العملية التعليمية.

أما أبرز مميزات لائحة الوظائف التعليمية بحسب ما ذكرت التعليم عبر حسابها بموقع تويتر، مساء اليوم الثلاثاء، فهي أن ينتقل المعلم أو المعلمة من رتبة إلى رتبة أعلى بالرقم الوظيفي نفسه من دون اشتراط وجود وظائف شاغرة، كما تجاوز درجات السلم الجديد درجات السلم الحالي؛ مما يعني استفادة المعلم في أساس الراتب.

وضمن مزايا لائحة الوظائف التعليمية أيضًا، تسكين جميع المعلمين على سلم الرواتب الجديد على الراتب المساوي للراتب الأساسي أو أعلى منه، وضمان عدم نقص صافي الراتب لجميع المعلمين، حيث يبدأ الحد الأدنى من الراتب من 5200 ريال والحد الأعلى 23.170 ريالًا.

وضمن مزايا اللائحة أيضًا، يمكن لمن خدم أكثر من 10 سنوات الوصول لرتبة خبير خلال السنتين المقبلة، مع تمهين وظيفة المعلم بما يعزز من كفاءة الأداء وتحسين نواتج التعلم.