6 ملايين طالب يؤدون الاختبارات غدًا والابتدائية تعود للتحريرية

المواطن ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

يعود، غدًا الأحد، طلاب المرحلة الابتدائية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف السادس إلى مقاعد الدراسة لأداء الاختبارات التحريرية للفصل الدراسي الأول للعام 1440هـ/ 1441هـ، بعد تعديل لائحة نظام التقويم المستمر بعد مرور نحو 14 عامًا منذ توقفها.

وقد أقرت وزارة التعليم خلال العام الدراسي الحالي تعديل لائحة نظام التقويم المستمر، وذلك رغبة في تطوير عملية تقويم الطالب وتحسين مخرجات التعلم، وحددت المواد التي سوف يؤدي فيها الطلاب الاختبارات التحريرية وهي “المواد الدينية، اللغة العربية، الاجتماعيات، العلوم، الرياضيات”.

من جانبه شرع قائدو وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات في إكمال الاستعدادات وتهيئة الجو المناسب لاستقبال طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية من الصف الثالث وحتى الصف السادس، فيما عمدت عدد من المدارس إلى عمل حفل استقبال مبسط واستقبال الطلاب والطالبات بالورود وتناول المشروبات الساخنة والعصيرات أيضًا قبل الدخول إلى قاعة الاختبارات؛ إسهامًا منهم في تهيئتهم وإبعاد رهبة وخوف الاختبارات من نفوس الطلاب لاسيما أنهم يعودون بعد فترة طويلة من إلغاء هذه الاختبارات.

يذكر بأنه يؤدي يوم غد الأحد ما يقارب ستة ملايين طالب وطالبة في جميع مراحل التعليم العام اختبارات نهاية الفصل الأول للعام الدراسي الحالي 1441هـ في جميع مناطق المملكة.

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