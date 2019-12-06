6 نصائح للحصول على أفضل النتائج في الاختبارات

المواطن - الرياض
وجهت وزارة التعليم نصائح مهمة للطلاب للحصول على أفضل النتائج مع انطلاق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول غدا بمختلف المناطق.
وتضمنت نصائح وزارة التعليم:
1- تصفح الامتحان أولا، فالأبحاث توصي بتخصيص 10% من وقت الامتحان لقراءة الأسئلة بدقة وعمق
2- تحديد الكلمات المهمة وتوزيع الوقت على الأسئلة
3- الهدوء والتأني في حل الأسئلة
4- أجب على الأسئلة حسب الأهمية
5- قراءة الأسئلة، وكتابة الملاحظات والأفكار التي يمكن استخدامها لاحقاً في الإجابة
6- ابدأ بحل الأسئلة السهلة ثم اشرع في حل الأسئلة التي لا يحضرك جوابها
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