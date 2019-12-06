6 نصائح للحصول على أفضل النتائج في الاختبارات

المواطن - الرياض

وجهت وزارة التعليم نصائح مهمة للطلاب للحصول على أفضل النتائج مع انطلاق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول غدا بمختلف المناطق.

وتضمنت نصائح وزارة التعليم:

1- تصفح الامتحان أولا، فالأبحاث توصي بتخصيص 10% من وقت الامتحان لقراءة الأسئلة بدقة وعمق

2- تحديد الكلمات المهمة وتوزيع الوقت على الأسئلة

3- الهدوء والتأني في حل الأسئلة

4- أجب على الأسئلة حسب الأهمية

5- قراءة الأسئلة، وكتابة الملاحظات والأفكار التي يمكن استخدامها لاحقاً في الإجابة

6- ابدأ بحل الأسئلة السهلة ثم اشرع في حل الأسئلة التي لا يحضرك جوابها

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