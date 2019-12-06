6 نصائح للحصول على أقصى استفادة من كاميرا iPhone 11

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

تحظى فئة iPhone 11 بشعبية كبيرة بين المستخدمين، وعززت الشركة من عمر البطارية بشكل كبير كما أجرت آبل بعض التحسينات الجيدة على جودة الكاميرا.

وقدم جيفرسون جراهام لصحيفة USA Today عددًا من النصائح البسيطة والفعالة التي يمكنها تحسين صور iPhone بشكل كبير، وتنتج صورًا كالمحترفين:

1- خلق المسافة:

عند التقاط صور وضع Portrait، فكلما زادت المسافة الجسدية بين موضوعك والخلفية، زاد الفصل الذي يمكن لـ iPhone إنشاءه لك، وستحصل على صورة احترافية.

2- ضبط الإعدادات:

إذا كنت تريد التقاط صورة جماعية باستخدام المؤقت Timer، فقد تجد صعوبة في العثور على الخيار، حيث بدلت آبل بعض إعدادات الكاميرا منها: المؤقت، والفلاتر.

لعرض كل الخيارات، انقر فوق السهم الموجود أعلى الشاشة إذا كنت تحمل هاتف أيفون في الوضع العمودي، سيغير السهم الاتجاهات ويكشف عن مختلف الخيارات التي يمكنك التبديل بينها مثل: الفلاش والصور المباشرة Live Photos، ونسبة العرض إلى الارتفاع، والمؤقت، والفلاتر.

3- الوضع الليلي:

عندما يحدد هاتف آيفون أنه لا تتوفر إضاءة كافية، ستظهر أيقونة الوضع الليلي على شكل كقمر مظلل، وإذا كانت باللون أصفر، فهذا يعني أن الوضع الليلي نشط.

بمجرد التقاط الصورة تستعرض الأيقونة مدة زمنية، مثل: ثانية واحدة؛ للإشارة إلى المدة التي سيستغرقها التقاط الصورة، مما يعني أن هذه هي المدة التي ستحتاج فيها لتثبيت الهاتف بعد التقاط الصورة.

4- تصوير بدقة 4K:

تستطيع هواتف iPhone 11، تصوير فيديو بدقة 4K، ولكن يتم ضبط أجهزة الآيفون لتصوير الفيديو بدقة 1080 بكسل بسرعة 60 إطارًا في الثانية، يمكنك تغيير الجودة إلى 4K عن طريق فتح الإعدادات، ثم انتقل إلى الكاميرا، ثم تسجيل الفيديو، وحدد الدقة التي تريد التصوير بها، تشمل الخيارات جودة 4K بسرعة 30 إطارًا في الثانية أو 4K بسرعة 60 إطارًا في الثانية إذا أردت جودة عالية جدًا.

5- استخدام العدسات الثلاث:

يحتوي هاتف iPhone 11 على عدستين منهما عدسة ذات زاوية واسعة جدًا، ويضم هاتفا iPhone 11 Pro، و iPhone 11 Pro Max الكاميرتين نفسيهما، إلى جانب كاميرا تليفوتوغرافي.

يمكنك النقر فوق خيار التكبير أو التصغير التي تنحصر بين x0.5 إلى x2، وستقوم عدسة الكاميرا بالتكبير أو التصغير على الفور.

اضبط أيضًا المسافة التي تريد تكبيرها، ويمكنك التكبير في أي مكان من x0.5 إلى x10، ولكن ضع في اعتبارك أنك إذا اخترت شيئًا آخر غير متاح بالكاميرات الثلاث الثابتة وهو كالتالي: x0.5، أو x1، أو x2، فقد تتأثر جودة الصور نظرًا لأنك ستستخدم التكبير الرقمي، بدلًا من استخدام الأطوال البؤرية الثابتة للكاميرات المدمجة.

6- ميزة QuickTake:

تتيح لك تسجيل فيديو في وضع الصور، إذا كنت تلتقط صورًا ورغبت في تسجيل فيديو، المس زر الغالق مع الاستمرار لبدء تسجيل فيديو مرر إلى اليمين واتركه حين يصل إلى الدائرة البيضاء لمتابعة التسجيل بدون استخدام اليدين، ويمكنك النقر على الدائرة البيضاء لالتقاط صور ثابتة في الوقت نفسه.

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