6 وظائف لدى مجموعة الزامل لحملة الدبلوم

المواطن - الرياض
أعلنت مجموعة الزامل لبناء وإصلاح السفن عن وجود 6 وظائف فنية وغير فنية للرجال شاغرة لحملة الدبلوم عبر الموقع الإلكتروني بوابة التوظيف للعمل في محافظة الدمام، بمزايا تأمين صحي شامل وذلك وفق التفاصيل والمعلومات التالية:
الوظائف الشاغرة :-
– وظائف فنية وغير فنية
شروط التقديم :-
– خريج كلية بشهادة في الهندسة / المحاسبة أو الدورات ذات الصلة.
– خبرة لا تقل عن ثلاث (3) سنوات.
– مهارات الكمبيوتر قوية.
– اللغة الإنجليزية الشفوية جيدة.
– قراءة جيدة للغة الإنجليزية.
– الكتابة الإنجليزية الجيدة.
تاريخ التقديم :-
متاح الآن
رابط التقديم : (اضغط هنا).
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