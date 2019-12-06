6 وظائف لدى مجموعة الزامل لحملة الدبلوم
للعمل في محافظة الدمام

6 وظائف لدى مجموعة الزامل لحملة الدبلوم

2019/12/28
الساعة 3:23 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلنت مجموعة الزامل لبناء وإصلاح السفن عن وجود 6 وظائف فنية وغير فنية للرجال شاغرة لحملة الدبلوم عبر الموقع الإلكتروني بوابة التوظيف للعمل في محافظة الدمام، بمزايا تأمين صحي شامل وذلك وفق التفاصيل والمعلومات التالية:

الوظائف الشاغرة :-

– وظائف فنية وغير فنية

شروط التقديم :-

– خريج كلية بشهادة في الهندسة / المحاسبة أو الدورات ذات الصلة.
– خبرة لا تقل عن ثلاث (3) سنوات.
– مهارات الكمبيوتر قوية.
– اللغة الإنجليزية الشفوية جيدة.
– قراءة جيدة للغة الإنجليزية.
– الكتابة الإنجليزية الجيدة.
تاريخ التقديم :-

متاح الآن

رابط التقديم : (اضغط هنا).

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