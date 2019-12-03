60 سم من السيول تفقدك السيطرة على المركبة

المواطن - الرياض

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من قطع مجاري السيول بالسيارات أثناء جريانها مشيرًا إلى أن ارتفاع منسوب المياه يفقد قائد المركبة السيطرة عليها.

وقالت الأرصاد عبر إنفوجرافيك إن ارتفاع المياه بمقدار 60 سم كفيل بفقدان السيطرة على المركبة داعيًا إلى متابعة مستجدات النشرة الجوية وتعليمات الدفاع المدني.

من جهتها توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ومناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كما توالي درجات الحرارة انخفاضها على شمال وغرب وأجزاء من وسط وشرق المملكة تصحب برياح نشطة مثيرة للغبار، كما يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شمال وشرق وجنوب غرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.