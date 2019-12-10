60.8 مليار ريال إجمالي الدفعات الـ25 في حساب المواطن

المواطن - الرياض

أعلن المتحدث الرسمي باسم حساب المواطن سلطان القحطاني تفاصيل المبالغ المودعة في حسابات المستفيدين حتى الدفعة الـ25 من الدعم.

وقال القحطاني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “60.8 مليار ريال سعودي إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ25 لشهر ديسمبر، فيما بلغ إجمالي التعويضات 416 مليون ريال.

وأضاف أنه يمكن معرفة تفاصيل الدعم المستحق من خلال الرابط (هنا).

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قد أكد أمس الاثنين استمرار برنامج حساب المواطن بعد إقرار ميزانية 2020.

ويهدف حساب المواطن إلى مساعدة ذوي الدخول المنخفضة على تجنب آثار عملية الإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة أسعار الكهرباء والوقود.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.