6000 شخص استفادوا من المصلى المتنقل في #الرياض

المواطن - الرياض

وفّر فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، مصليات متنقلة في الأماكن العامة والحدائق والمتنزهات التي تشهد كثافة وازدحامًا من المواطنين والمقيمين، وذلك لتمكينهم من إقامة الصلاة جماعة في وقتها.

وقد استفاد من هذه المصليات قرابة 6000 مصلٍ في 25 موقعًا في منطقة الرياض خلال الربع الأول من هذا العام ١٤٤١هجريًا.

وفي هذا الصدد أوضح فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة في منطقة الرياض الشيخ خالد بن عبدالله العسيري أن فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض وبدعم ومتابعة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، قد أعد خطة لعمل المصليات المتنقلة في منطقة الرياض ضمن برامج التوعية والتوجيه لخدمة المواطنين والمقيمين بالتنسيق مع الجهات المعنية.