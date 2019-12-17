66 مصاباً وجريحاً في مظاهرات واحتجاجات لبنان

المواطن - متابعة

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في لبنان، أنه “بعد عودة الهدوء إلى وسط بيروت، عمل عناصر من الدفاع المدني على معالجة وتضميد إصابات 43 مواطناً لبنانياً ونقل 23 جريحاً إلى مستشفيات المنطقة للمعالجة.

كما تمكنت العناصر على متن دراجة الإسعاف MOTO AMBULANCE من تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لعدد من المصابين.

يذكر أن العديد من المناطق والأحياء في لبنان شهدت خلال الأيام الماضية موجة احتجاجات ومظاهرات ضد تردي الوضع الاقتصادي وأغلق المتظاهرون العديد من الشوارع احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية.