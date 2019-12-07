7 أحداث رياضية كبرى في #السعودية قريبًا

المواطن - مروة نبيل

تستعد السعودية لاستضافة العديد من الأحداث الرياضية المثيرة والفعاليات الكبرى خلال الفترة المقبلة، لتجذب المملكة أنظار الجماهير من جميع أنحاء العالم.

وكشفت الهيئة العامة للرياضة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن الأحداث الرياضية التي ستُقام في السعودية قريبًا، وستكون البداية مع نزال الدرعية التاريخي يوم 7 ديسمبر، بين الملاكمين جوشوا وآندي رويز.

وتُقام منافسات كأس الدرعية للتنس من 12 لـ14 ديسمبر بمشاركة 8 نجوم عالميين، وتحتضن السعودية مهرجان الدرعية للفروسية من 12 لـ14 ديسمبر، ومن 19 لـ21 من الشهر ذاته.

ويحتضن استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، كأس السوبر الإيطالي، يوم 22 ديسمبر، وتُقام مباراة السوبر السعودي على كأس هيئة الرياضة، يوم 4 يناير، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة”.

ومن المقرر أن يحتضن ملعب الجوهرة المشعة منافسات كأس السوبر الإسباني خلال الفترة من 8 لـ12 يناير بمشاركة 4 فرق للمرة الأولى في تاريخ البطولة، ويُقام رالي داكار السعودية من 5 لـ17 يناير، وستكون البداية من جدة والختام في القدية.