7 أخطاء شائعة عند استخدام فرشاة الأسنان 

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

ينصح الأطباء بغسل الأسنان مرتين يوميًا، وكشفت الطبيبة الأسترالية إليزابيث ميلفورد، عن 7 أخطاء كبرى يرتكبها الجميع عند غسل أسنانه.

1- عدم تفريش الأسنان لمدة طويلة:

يوصي اختصاصيو الأسنان بالتفريش مدة دقيقتين، مرتين يوميًا، ولكن في المتوسط​​، يفرش الأشخاص أسنانهم لمدة بين 30 و60 ثانية.

2- التفريش بقوة:

يفترض بعض الناس أن تنظيف أسنانهم بالفرشاة بقوة سيحافظ على نظافة فمهم، لكن الدكتور ميلفورد حذرت من أن ذلك قد يضر أكثر مما ينفع، حيث يؤذي اللثة، ويساهم في فقدان الأسنان على المدى الطويل، من الأفضل استخدام فرشاة أسنان ناعمة، واستخدامها برفق في شكل دوائر صغيرة.

3- استخدام فرشاة أسنان قديمة:

يوصي أطباء الأسنان بتغيير فرشاة أسنانك كل ثلاثة إلى أربعة أشهر، حيث يتغير شكل شعر الفرشاة، وبالتالي لا تصل إلى المناطق المفترض الوصول إليها، وبالتالي لن تعمل بشكل جيد.

4- تفريش الأسنان دون اللثة:

قال الدكتور ميلفورد إن خطأً آخر يرتكبه الناس هو التركيز فقط على تنظيف أسنانهم بالفرشاة وليس اللثة، لكن يجب تنظيف الجيب الذي تلتقي فيه الأسنان باللثة، فهو أمر حيوي للغاية للحفاظ على صحة اللثة.

5- تجنب المناطق التي تنزف:

قال الدكتور ميلفورد إنه لا يجب أبدًا تجنب تفريش المناطق التي تنزف، فالمشكلة لن تزول، يجب حل المشكلة باستخدام فرشاة لطيفة ومراقبة كمية النزيف لمدة تتراوح ما بين 10 إلى 14 يومًا، وإذا لم يتوقف فمن الأفضل أن يتم فحصه من قبل أخصائي أسنان.

6- غسل الفم بالماء بعد الانتهاء:

يُنصح بعدم غسل الفم بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة؛ ليظل معجون الأسنان يعمل لفترة أطول لتقوية وحماية أسنانك.

7- عدم التنظيف بعد تناول الأطعمة الحمضية:

قالت ميلفورد إن ذلك يمكن أن يتسبب في أضرار خطيرة لأسنانك، حيث إن التنظيف مباشرة بعد تناول الأطعمة الحمضية يمكن أن يؤدي إلى فقدان بنية الأسنان.

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