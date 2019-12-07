7 أسباب تدفعك لزيارة المملكة في 2020

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

قالت صحيفة ذا صن داي تايمز، أكثر جريدة وطنية بريطانية مبيعًا في السوق، إن المملكة تقود جهودًا رائعة من شأنها أن تساعد في نمو وازدهار قطاع السياحة، وهي مفتوحة الآن للجماهير من جميع أنحاء العالم لمشاهدة أروع الأماكن السياحية والاستمتاع بمغامرات بلا حدود في الصحراء والجبال والبحر، في بيئة جغرافية تشهد تنوعًا جغرافيًا مذهلًا.

وعددت الصحيفة البريطانية 7 أسباب تشجع أولئك الذين يبحثون عن مغامرة جديدة في العام المقبل أن يتوجهوا إلى المملكة:

السبب الأول.. الرياض وبريدة والعلا كبداية:

نصحت الصحيفة بتوجه الزائرين أولًا إلى الرياض، والاستمتاع بمنطقة الدرعية وعدم تفويت مشاهدة قصر سلوى، أكبر قصور مدينة الدرعية بمنطقة نجد، إذ تزيد مساحته على عشرة آلاف متر مربع.

بعد ذلك، نصحت بالتوجه إلى بريدة التي تقع عبر سهول الغاط المرصوفة بالحصى، وهي موطن أكبر سوق للإبل في العالم.

يلي ذلك زيارة مدائن صالح في العلا، مُشيرة إلى أنها غنية بالضيافة وموطن لأغنى مجموعة من نقوش العصر الحجري الحديث في العالم؛ كما أنها تضم تشكيلات صخرية مذهلة.

2- جدة.. تنوع ثقافي مبهر:

قالت الصحيفة إن في جدة تلتقي الحضارة العربية القديمة بالسعودية الحديثة في أكثر مدن المملكة ، وهي واحدة من أهم الوجهات السياحية، إذ تتميز بموقع مميز على ساحل البحر الأحمر وثقافاتها المتعددة، وقربها الجغرافي من الحرمين الشريفين، ما يجعلها ثاني أكبر مدن العالم من حيث التنوع الثقافي، وتدفق الزوار طوال العام.

3- السكان المحليون:

أبرزت الصحيفة دور السكان المحليين في تشجيع السياحة واستقطاب الزوار قائلة: إذا كنت تظن أنك سترى الصخور والجمال والصحراء فقط، فأنت مخطئ، فهناك ستشعر بدفء الاستقبال، والترحيب الحار من الجميع، ما يمنحك شعورًا بأنك في وطن قريب إلى قلبك، الأطفال أيضًا رائعون للغاية وخجلون بشكل محبب إلى النفس.

وقال جوستين ووتيدج، المدير الإداري لشركة Steppes Travel الذي زار المملكة العام الماضي: ضحكت وشعرت بالفرحة مع أطفال المدارس، وتحدثت مع السعوديين ، وفي كل مكان ذهبت إليه استقبلتني الابتسامات.

4- النشاطات الممتعة:

هناك الكثير من النشاطات الممتعة التي تزخر بها المملكة، فقبل أيام، اختتمت المملكة حفل موسم الرياض الذي زخر بالعديد من الفنانين العالميين والرياضيين والسباقات والأنشطة الترفيهية، وفي مطلع 2020 تستضيف المملكة رالي داكار السعودية، بالإضافة إلى نشاطات أخرى على مدار العام.

5- الشواطئ البكر:

يعد ساحل البحر الأحمر السعودي بطول 1100 ميل أحد الشواطئ القليلة في العالم التي لم تطأها الأقدام بكثرة، ويضم جزرًا صحراوية وشعابًا مرجانية.

وضمن خطة 2030 خصصت المملكة 90 جزيرة تمتد مسافة 125 ميلًا لتحويلها إلى أرخبيل من المنتجعات الفاخرة.

6- الفنادق الفاخرة:

تضم المملكة جميع العلامات التجارية العالمية، بأماكن نظيفة ومريحة وفنادق 4 و5 نجوم.

7- تكاليف معقولة:

لفتت الصحيفة إلى أن تكاليف المعيشة معقولة بالنسبة إلى البلاد السياحية الأخرى، حيث يمكن تناول كوب القهوة وطعام الغذاء وعشاء لشخصين بمبلغ أقل من 30 دولارًا أمريكيًا.

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