7 طرق لزيادة المتابعين على إنستقرام

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

مع وجود مليار مستخدم شهريًا في جميع أنحاء العالم، تعد منصة تبادل الصور إنستقرام، أحد أكبر الشبكات الاجتماعية جنبًا إلى جنب مع يوتيوب وفيسبوك، وهناك عدة طرق تستطيع من خلالها زيادة أعداد المتابعين على حسابك الخاص، إليك بعضها بحسب منصة ستاندرد البريطانية:

1- جودة المحتوى:

إحدى أهم الطرق، والأكثر وضوحًا لزيادة المتابعين هي الحفاظ على جودة محتواك، بنشر أفكار متماسكة، وصور عالية الدقة، والتفكير بعناية في التوصيفات الخاصة بك، وهذا يجعل حسابك يبدو أكثر جاذبية للعديد من المتابعين، كما أن من الأفضل استخدام الجودة بدلًا من الكمية.

2- الانخراط مع مجتمعك:

إذا كان المستخدمون يتعاملون معك على حسابك، فمن الذكاء أن تنخرط في مجتمع أولئك المتابعين، وذلك سيجعلك ملحوظًا أكثر، فكلما زادت مشاركتك، زاد ظهورك، وسيبدأ المتابعون الجدد في التدفق، لكن تجنب الإفراط في التعليق والرسائل غير المرغوب فيها؛ لأن إنستقرام سيلاحظ ذلك وهو أمر غير مرغوب به.

3- استخدام خاصية الاستوري:

خاصية الاستوري، تتيح لك الظهور بصفة دائمة عند المتابعين، ويخبرهم ذلك بأنك نشط، وتعتبر الخاصية وسيلة جيدة لنشر محتوى غير مفلتر وأكثر إبداعًا من المحتوى الموجود على حساب إنستقرام نفسه.

4- استخدام الكلمات الدلالية دائمًا:

استخدام الكلمات الدلالية والتسمية التوضيحية أو الـ Tags، باستمرار، يضمن لك رؤية محتواك بصورة أكبر، الأمر نفسه ينطبق على ستوري إنستقرام، تأكد من أن مشاركاتك مترابطة قدر الإمكان، حتى يتمكن الأشخاص من العثور عليها بسهولة.

لا تنس أن الكتابات المرفقة مع المنشورات تلعب دورًا كبيرًا في زيادة المشاركة، وعلى ذلك اهتم بوضع الكلمات التعبيرية والجذابة في المقدمة، واطرح الأسئلة، هذا يجعل من السهل على جمهورك التفاعل معك، واستخدم الرموز التعبيرية؛ حتى تلفت انتباه القارئ.

5- اهتم بالتحليلات الخاصة بك:

إذا كان لديك ملف تعريف تجاري للنشاط التجاري، فانقر على التحليلات الخاصة بك لمعرفة ما هو جيد بالنسبة لك من حيث التركيبة السكانية لمن يتابعك وما الوقت الذي ينشطون فيه على إنستقرام، لن يساعدك هذا في تلبية احتياجات المتابعين الحاليين فحسب، بل سيسمح لك أيضًا بمعرفة نوع الحسابات التي سيتم ربطك بها.

6- تواجد على نافذة الاستكشاف:

إنستقرام Explore tab هو ما تراه عند النقر على أيقونة العدسة المكبرة في أسفل التطبيق إنستقرام، وهذا هو المكان الذي يمكنك العثور فيه على الصور ومقاطع الفيديو التي قد تعجبك من الحسابات التي لم تتابعها بعد، ويزور أكثر من 100 مليون شخص Explore tab كل يوم، وبالتالي فهي فرصة ذهبية لك لزيادة متابعيك.

7- جدول منشوراتك:

إذا كنت تجد صعوبة في متابعة التوقيت الأفضل للنشر، فهناك الكثير من التطبيقات التي تتكفل بالنشر في الوقت الذي تختاره، كل ما يجب عليك القيام به هو تحضير المنشورات من قبل وإدخالها على التطبيق.