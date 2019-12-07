7 طرق لمنع ابنك المراهق من التدخين 

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

إذا كنت تريد منع ابنك المراهق من التدخين في سن المراهقة، فعليك أن تفهم أولًا لماذا يدخن؟ وكيف تتحدث إليه عن هذا الضرر؟

قد يبدأ تدخين المراهقين ببراءة، لكنه قد يصبح مشكلة طويلة الأجل، في الواقع، أغلب المدخنين البالغين بدأوا في سن المراهقة، ولمساعدة ابنك المراهق على تجنب هذه الرحلة، اتبع هذه النصائح:

1- القدوة:

المراهقون أبناء المدخنين عادة ما يكونون هم أيضا مدخنين، لذلك يجب أن يتوقف الأبوان أولًا، استعن بطبيبك؛ ليساعدك في الأمر.

2- السبب:

هل تدخين ابنك نابع من كونه متمردًا؟ أو بسبب تشجيع من أصدقائه؟ أو الشعور بالاستقلالية والنضج؟ أما معلومات قرأها عن دور التدخين في إنقاص الوزن؟ معرفة السبب يوفر عليك عناءً كبيرًا، وبالتالي علاج الأمر من جذوره.

3- نصيحة:

من لديه ابن مراهق، يشعر أن نصائحه لا تجد طريقها إلى أذنه، قد يكون هذا صحيحًا ولكن في معظم الأحيان يكون ظاهريًا فقط، عليك أن تستمر في نصيحته.

4- الأضرار:

تأكد من أن ابنك على علم بكل أضرار التدخين، بداية من رائحة فمه السيئة، إلى اصفرار الأسنان، وانتهاءً بسلبه الطاقة، وهو ما يجعله أكثر استعدادًا لممارسة الرياضة والأنشطة الترفيهية الأخرى.

5- السجائر الإلكترونية:

غالبًا ما يعتقد المراهقون أن السجائر الإلكترونية أقل ضررًا أو إدمانًا من السجائر التقليدية، لكنها تحمل مخاطر صحية أيضًا، فهي عبارة جهاز يعمل بالبطاريات، يسخن سائلًا، عادة ولكن ليس دائمًا ما يحتوي على النيكوتين، ويحوله إلى بخار يمكن استنشاقه.

تشير الأبحاث إلى أن السجائر الإلكترونية تجعل المستخدمين يستنشقون المواد الكيميائية التي قد تكون ضارة، وفي الأشهر الأخيرة، أبلغت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، عن أكثر من 1000 حالة إصابة في الرئة مرتبطة بالسجائر الإلكترونية، ومعظمها يتعلق بمنتجات تحتوي على رباعي هيدروكانابينول (THC)، توصي إدارة الغذاء والدواء بعدم استخدام الشباب لأي منتج vaping ، بغض النظر عن المادة.

6- المصاريف:

أسعار السجائر ليست رخيصة، اصدم ابنك بحجم الأموال التي عليه أن يدفعها مقابل سَنةٍ من التدخين، وماذا يمكنه أن يفعل بهذه الأموال عوضا عن ذلك.

7-الرفض:

الصحبة قد تعرض ابنك إلى ضغط نفسي لسحب قدمه إلى التدخين، عليك تعليمه قوة الرفض، وأن يقول لا، فهذا سيساعده مستقبلًا.