7 فوائد مذهلة لـ جوز الهند

المواطن - متابعة

ينصح خبراء التغذية بتناول ثمرة جوز الهند، حيث أكدوا أن لها العديد من الفوائد الصحية للجسم، قد لا يعرف الكثيرون عنها.

وأوضح الخبراء أن جوز الهند يساعد على استقرار مستوى السكر في الـدم، وغني بالبوتاسيوم ومضادات الأكسدة ويسهل الهضم ويحارب الالتهابات، محددين 10 فوائد مذهلة له:

1- يسهل الهضم:

جوز الهند غني بالأحماض الدهنية التي تسهل الهضم، ويحتوي على اثنين من العناصر الغذائية المهمة (الدهون الثلاثية وحمض اللوريك)، فالدهون الثلاثية من السلسلة المتوسطة تكون أسهل في الهضم وأقل قدرة على التخزين.

2- يمنح الشعور بالشبع

يحتوي على كميات عالية من الألياف الغذائية، ما يساعد على منع الإصـابة بالإمساك، وكبح شهية الأكل وتهدئة الجوع، علماً بأن تناول 100 غرام من جوز الهند يعطي الجسم 9 غرامات من الألياف الغذائية.

3- مصدر للحديد والمنغنيز والفسفور

يلعب الحديد دوراً أساسياً في جسم الإنسان ويعمل على تنظيم درجة الحرارة الداخلية للجسم، ويساهم في نقل وتخزين الأكسجين في الخلايا والمحافظة على نظام المناعة بشكل جيد، ويعد جوز الهند مصدراً رئيساً للحديد، كما أن حليب جوز العند غني بالمنغنيز والفسفور والحديد أيضاً.

4- مصدر للبوتاسيوم وفيتامين “بي 6”:

لب جوز الهند يعطي الجسم كمية جيدة من البوتاسيوم، وهو عنصر غذائي حيوي للصحة؛ حيث يشارك في تفعيل وتنشيط الخلايا العصبية والعضلية، ويساعد على تحسين عمل العديد من الأجهزة الحيوية في الجسم، كالقلب والرئتين.

إضافة إلى البوتاسيوم فإن جوز الهند مصدر جيد لفيتامين “بي 6″، الذي يسهل امتصاص المغنيسيوم ويلعب دوراً في الوظائف المعرفية والدماغية.

5- ماء جوز الهند يمكن أن يحل محل مشروبات الطاقة بعد ممارسة جهد بدني متوسط:

يعد ماء جوز الهند مفيداً جداً لمَن يمارس الرياضة بشكل معتدل، فتناوله بعد التمرين يكفي لترطيب الجسم، ويحل محل مشروبات الطاقة، ويجدر بالذكر هنا أنه في الحالة الطبيعية فإن ماء جوز الهند ليس مثالياً للجهد البدني الكثيف.

6- ضبط السكر في الـدم:

يساعد على استقرار نسبة السكر في الـدم؛ لأنه غني بالألياف وضعيف في محتواه من المواد الكربوهيدراتية، ولكن يفضل تجنب تناول الأطعمة المصنعة التي أساسها جوز الهند؛ حيث إنها غالباً ما تكون غنية أكثر بالسكر وتعطي كمية أقل من الألياف والعناصر الغذائية.

7- غني بمضادات الأكسدة

تساعد مضادات الأكسدة على محاربة الجذور الحرة ومحاربة الالتهابات بشكل أفضل، كما أنه مصدر جيد للفيتامينات ومنها فيتامين سي.

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