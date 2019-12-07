7 #وظائف شاغرة بالبنك الإسلامي للتنمية

المواطن - خالد الأحمد

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مساعد تقييم أول- مخاطر الائتمان.

. مسؤول تقييم رئيسي- مخاطر الائتمان.

. مساعد أول مراقبة مخاطر السوق.

. مساعد- صناديق الدخل وأسواق رأس المال.

. مساعد- محاسبة الصناديق.

. مساعد- عمليات الصناديق.

. مساعد أول- الرصد والتقييم.

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 ديسمبر 2019م، مشيرة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).