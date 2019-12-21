79 ألف طالب يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول بمحايل

المواطن - أحمد الشهري - محايل

يؤدي أكثر من 79 آلف طالبًا وطالبة في محافظة محايل، اليوم، أول أيام اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 1440هـ/ 1441هـ، وفي أكثر من 764 مدرسة، ويسهم في تنفيذ خطة الإدارة لمتابعة سير الاختبارات 367 مشرفًا ومشرفة.

وأوضح مدير التعليم في المحافظة، منصور بن عبد الله آل شريم، أن جميع الإجراءات اتخذت لتأدية الطلاب اختباراتهم في أجواء تربوية بعيدًا عن التوتر والضغوط.

وأشار إلى أن إدارته أعدّت متابعة إشرافية يومية طيلة أيام الاختبارات، ينفذها المشرفون التربويون في جولات للمدارس ومتابعة سير الاختبارات واحتياجات المدارس والتعاون مع قائدي المدارس والمعلمين وإعداد اللجان الداخلية للمدارس في المحافظة والمراكز التابعة لها لمراقبة الرصد والتصحيح والمراجعة التي تتكون من الهيئة الإدارية والمعلمين في كل مدرسة وتهيئة الأجواء الملائمة لهم في أداء اختباراتهم بكل يسر وسهولة وسط بيئة تربوية مطمئنة في جميع القطاعات التابعة.

وأبان مدير التعليم في المحافظة آل شريم أن تقارير المشرفين التربويين أكدت على انتظام الطلاب وسير الاختبارات وفق ما هو مخطط، وفي أجواء تربوية بما يحقق نتائج إيجابية تنعكس على الطلاب في أداء اختباراتهم الهادفة إلى قياس مدى ما اكتسبه الطلاب طوال الفصل الدراسي من علوم ومعارف وتقويم ذلك.

وأكد آل شريم أنه جرى التأكيد على قائدي المدارس والمرشدين الطلابيين بأهمية توعية الطلاب بالعادات المناسبة للاستذكار والصحة العامة والتنبيه من أضرار المنبهات والسهر والتحذير من آفة المخدرات ومضار تعاطيها على الدين والصحة، كما عممت نشر أطباء الوحدات الصحية المدرسية وبرنامج زياراتهم للمدارس وتقديم المساعدة الطبية للطلاب.

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