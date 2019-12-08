 8 آلاف فرصة وظيفية بمدارس تعليم قيادة المركبات لدى 80 منشأة

بحضور نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور عبد الله بن ناصر أبو ثنين، وسعادة مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد بن عبدالله البسامي، وقع مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الأستاذ تركي بن عبدالله الجعويني، والرئيس التنفيذي لشركة تطوير التعليم القابضة الدكتور أسامة بن فهد الحيزان، اليوم (الثلاثاء) في مقر الوزارة في مدينة الرياض اتفاقية “برنامج دعم التدريب والتوطين في مدارس تعليم قيادة المركبات”.

وتنص الاتفاقية على تقديم خدمات التوظيف والتدريب والتمكين للكوادر البشرية السعودية بما يكفل رفع مستوى تأهيل العاملين في نشاط تعليم قيادة المركبات.

ويهدف البرنامج لتدريب وتأهيل الباحثين عن العمل لممارسة مهنة تدريب القيادة لشغل 8 آلاف وظيفة متوقعة في مدارس تعليم قيادة المركبات، حيث إن هناك 80 منشأة مرخصة جاهزة لتقديم خدمات التدريب على قيادة المركبات ومهيأة للاستقبال، وتم الاستعانة ببيوت خبرة عالمية لتأهيل كادر مدربين سعوديين، رجالًا ونساء، قادرين على تقديم خدمة تدريب المتقدمين للحصول على رخصة قيادة من الرجال والنساء.

وتأتي هذه الاتفاقية تجسيدًا لمبدأ الشراكة المستدامة القائمة على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تعاون الجهات الحكومية ومشاركتها في التنمية وتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020 ووصولًا لأهداف الرؤية الوطنية 2030.

وتعزيزًا لمساعي الطرفين في تطبيق غاياتهما الاستراتيجية المستهدفة لإحداث الأثر في المجتمع السعودي من خلال توطين مهنة تعليم قيادة المركبات ولتعزيز السلامة المرورية وجودة الحياة والمساهمة في زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.

وتشرف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والإدارة العامة للمرور على تأهيلهم عن طريق المعاهد المتخصصة والمعتمدة ومن ثم توجيههم لسوق العمل.

ويساهم صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” بدعم التدريب والتوظيف وتذليل التحديات التي تواجهها المنشآت في توظيف المواطنين.