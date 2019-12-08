8 مباريات في دوري أبطال أوروبا اليوم

المواطن - مروة نبيل

تُقام 8 مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا 2020.

مباريات اليوم

وتنطلق مباريات اليوم عند الساعة 8:55 مساء بتوقيت السعودية، بمواجهتين حيث يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ضيفًا ثقيلًا على ريد بول سالزبورج، فيما يلعب نابولي الإيطالي مع جينك.

ومن المقرر أن تُقام بقية مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا عند الساعة 11 مساء بتوقيت السعودية، حيث يلعب ليون مع لايبزيج، ويواجه تشيلسي فريق ليل، ويستضيف بوروسيا دورتموند نظيره سلافيا براج.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ضيفًا على إنتر ميلان، ويستضيف أياكس أمستردام الهولندي نظيره فالنسيا، ويلعب بنفيكا مع زينيت.