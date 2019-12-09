9 حسابات إيجابية للمتابعة على إنستقرام

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

يمكن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بأكثر من طريقة مختلفة، منها الحميدة كالتسلية، اكتساب الشهرة، العمل، التواصل مع الأصدقاء والزملاء، ومنها ما هو غير ذلك، كالتشهير والفضح ونشر الكراهية والبلطجة والابتزاز.

ولتجنب الاستخدام غير الحميد لشبكات التواصل الاجتماعي، فإن التفاؤل والإيمان بأن القادم أفضل، من أهم مبادئ العيش القويم، ونشر موقع هير بيوتي، تقريرًا ملهمًا عن بعض حسابات النساء الإيجابية على إنستقرام:

1- لويز أورايلي:

هي مدونة وعارضة أزياء، تكتسب منشوراتها أهمية في أنها تلهم الآخرين بحب أنفسهم، وتقدير الحياة، وستجد على حسابها مظاهر ساحرة، ونصائح مختلفة، بالإضافة لكونها تتمتع بحس أناقة ملحوظ.

2-ثامر:

تشارك ثامر كل شيء في حسابها، من أفكارها وآرائها وملابسها وجمالها ونصائحها للعناية بالبشرة، وهي ليست مجرد مدونة، وظيفتها الرئيسية هي التمريض، وتتحدث عن ذلك أيضًا، بطريقة ما تشعر أنها تجد الوقت لفعل كل شيء.

3- غابي:

تطلق على نفسها الفتاة السمينة، وهي فخورة بذلك، صممت مجموعة ملابس السباحة الخاصة بها، وهي مؤسس مشارك لعلامة تجارية كبيرة الحجم، وهي فتاة تحب الاستمتاع بالحياة على أكمل وجه وستلهمك لفعل الشيء نفسه.

4- راغيني ر:

تكتب عن الأزياء المناسبة للفتيات زائدات الحجم، وتحب صناعة الحيل البسيطة والابتكارات.

5- تانيشا عواستي:

تشارك نصائحها عن الملابس والأزياء ونصائح الجمال والأناقة والأمومة، وتُلهم النساء على حب أجسادهن وإزاحة المشاكل النفسية التي تتعلق بالمظهر السيئ للفتيات.

6- جاي ميراندا:

مصدر إلهام للأناقة وحب الحياة.

7- ستيفاني يبواه:

كاتبة مستقلة، ومتحدثة عامة ومدافعة عن حقوق المرأة، وتلقى تشجيعًا كبيرًا على ما تكتبه.

8- نويل داونينج:

تحب مشاركة الأشياء المفضلة لديها: الملابس والديكور المنزلي ورحلاتها، ولديها أسلوب فريد من نوعه سيجعلك ترغب في شراء كل الأشياء التي ترتديها، إنها أيضًا شخصية إيجابية جدًا.

9- فرانشيسكا إكراميات:

حساب فرانشيسكا مليء بالنصائح الإيجابية، ولمسات أنيقة لملابس النساء زائدات الحجم.