إعلان نتائج القبول للكادر النسائي على رتبة جندي في الجوازات

المواطن - الرياض

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي (الكادر النسائي)، على رتبة (جندي) في الجوازات ، وعلى المقبولات مبدئياً ضرورة التقيد بالموعد المحدد من خلال نتيجة القبول وإحضار المتطلبات أدناه.

الطلبات:

1- إحضار نموذج موعد المراجعة الذي تمت طباعته عبر بوابة (أبشر – التوظيف).

2- إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية وعدد (2) صورة مكبرة منها.

3- إحضار أصل الشهادة الثانوية أو ما يعادلها التي تم التقديم بها على الوظيفة مع عدد (2) صور منها مصدقة.

4- إحضار عدد (2 صور) حديثة (مقاس 4*6).

5- إحضار أصل شهادة اللغة (بكالوريوس / دبلوم) التي تم تسجيلها بالموقع مع صورة مصدقة منها لمطابقتها، مع ضرورة أن تكون المؤهلات والشهادات التدريبية مصادق عليها من الجهة المشرفة على المعهد أو الكلية مصدر الشهادة (المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ـ إدارة التعليم).

6- إحضار أصل إشعار درجة القدرات العامة وصورة منها أن وجدت.

7- إحضار شهادة المعادلة للمؤهل العلمي للحاصلين على المؤهل من خارج المملكة.

8- إحضار ملف لحفظ المتطلبات.

9- يمنع اصطحاب الهواتف أثناء مراجعة اللجنة.

10- يمنع اصطحاب المرافقين.

وقدمت الجوازات ملاحظات مهمة منها، الحضور لمقر المقابلة الشخصية في مدينة الرياض بمقر معهد الجوازات الجديد على طريق الدمام السريع بالوقت المحدد لكل طالبة.

كما أنه على المقبولات مبدئياً الالتزام بموعد المراجعة مع إحضار جميع المتطلبات وفي حال القبول النهائي سيكون هناك دورة عسكرية لمدة أربعة أشهر في مركز التدريب النسائي للجوازات بالرياض.

ويمكن زيارة الموقع للمزيد من التفاصيل على الرابط هنا

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