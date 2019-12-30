Anker تكشف النقاب عن أول فلاش لهواتف iPhone 11

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

أنتجت شركة أنكر Anker، الشهيرة بإنتاج كابلات الـ USB للهواتف الذكية، فلاش كاميرا لهواتف iphone 11، لتحسين إضاءة التصوير الفوتوغرافي المحمول، حيث يحقق 4 أضعاف سطوع الفلاش المدمج.

وبحسب موقع 9to5Mac، الفلاش الجديد حاصل على ترخيص MFI (صُنع لهواتف آيفون)، وهو ما يعني تكامله مع هواتف آيفون ونظام التشغيل الخاص بها iOS، حيث يمكن التحكم في الفلاش مباشرة من خلال تطبيق الكاميرا الخاص بهواتف آيفون، وتطبيقات الكاميرا الأخرى المتوفرة لهواتف آيفون من خلال متجر آبل للتطبيقات App Store، فبمجرد توصيل الفلاش بالهاتف، يتعامل معه وكأنه من ضمن مكونات الهاتف.

الأداة الجديدة ستكون متاحة من الشهر المقبل من موقعه على الإنترنت ومن موقع أمازون، بتكلفة 49.99 دولارًا.

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