Barcelona ينتظر قرار ميسي

المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير صحافية إسبانية، اليوم الخميس، أن إدارة نادي Barcelona تنتظر قرارًا هامًا خلال الأسبوع المقبل من قائد الفريق الأول لكرة القدم، الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، إلى أن مسؤولي نادي Barcelona أبلغوا خورخي ميسي، والد النجم الأرجنتيني، برغبتهم في فتح مفاوضات لتمديد عقد أسطورة الفريق لمدة عام آخر.

ويرتبط ميسي بعقد مع Barcelona حتى 30 يونيو 2021، وهو التاريخ الذي تنتهي فيه فترة رئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، ولا توجد إمكانية لإعادة انتخابه.

ويتضمن عقد ميسي الحالي مع Barcelona شرطًا يتيح له الرحيل عن الفريق الكتالوني بنهاية منافسات الموسم الجاري، إلا أن النجم الأرجنتيني صرح في أكثر من مناسبة عدم وجود أي نية لاستخدام هذا الشرط.

وكان رئيس نادي Barcelona قد أكد في مقابلة صحافية أجريت معه في وقتٍ سابق، أنه يسعى لتجديد عقد ميسي قبل رحيله عن الفريق الكتالوني.

ومن المتوقع أن يتم الاتفاق بين Barcelona وقائد الفريق الكتالوني على كافة التفاصيل الأسبوع المقبل، خلال إجازة أعياد الميلاد وسفر ميسي إلى الأرجنتين.

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