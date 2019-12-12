MSCI تضم أرامكو لمؤشراتها 17 ديسمبر
سيتم استناداً لسعر الإغلاق في أول يوم للتداول

MSCI تضم أرامكو لمؤشراتها 17 ديسمبر

2019/12/12
الساعة 11:09 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أعلنت MSCI عزمها إدراج أرامكو في مؤشراتها في مرحلة واحدة بدءاً من إغلاق 17 ديسمبر الجاري.

وقالت إن الانضمام سيكون نافذاً في اليوم التالي الموافق 18 ديسمبر.

وأشارت إلى أنه سيتم ضم “أرامكو” استناداً إلى سعر الإغلاق في أول يوم للتداول في سوق الأسهم السعودي البالغ 35.20 ريال، بحسب العربية.

وأضافت أن وزن أرامكو سيكون 0.16 % في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، و6.03% في مؤشرها للسوق السعودية.

وبدأ أمس الأربعاء إدراج وتداول أسهم شركة أرامكو في السوق المالية السعودية “تداول” بالرمز 2222.

وارتفع سهم أرامكو 10% عند انطلاق تداولاته ليرتفع سعر السهم إلى 35.2 ريال وتداول 350 مليون ريال على سهم أرامكو خلال الدقائق الخمس الأولى من تداولاته.

وبنهاية الجلسة تخطت تداولات السهم 1.1 مليار ريال.

 

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